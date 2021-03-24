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В мире суточный рост числа COVID-19 превысил 461 тысяч

В мире суточный рост числа COVID-19 превысил 461 тысяч Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 123,9 млн, увеличившись за сутки более чем на 461 тыс
Здоровье
24 марта 2021 г. 21:39
В мире суточный рост числа COVID-19 превысил 461 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 123,9 млн, увеличившись за сутки более чем на 461 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 8,3 тыс., превысив 2,72 млн.

На сегодняшний день в ВОЗ поступили сведения о 123 902 242 инфицированных и 2 727 837 умерших. Число заразившихся увеличилось на 461 606, погибших - на 8 363.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (207 424), на втором месте - Северная и Южная Америка (144 962), на третьем - Юго-Восточная Азия (56 811).

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