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В мире сделали более 8 млрд прививок от коронавируса

В мире сделали более 8 млрд прививок от коронавируса Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 8 млрд. Более половины из них (4,16 млрд) приходится на три страны - Китай (2,5 млрд), Индию (1,2 млрд) и США (0,46 млрд).
Здоровье
2 декабря 2021 г. 02:33
В мире сделали более 8 млрд прививок от коронавируса

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 8 млрд. Более половины из них (4,16 млрд) приходится на три страны - Китай (2,5 млрд), Индию (1,2 млрд) и США (0,46 млрд).

Как передает Report, об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

На данный момент людям ввели 8,03 млрд доз вакцин от коронавируса. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и сделанных прививок. При этом в ряде государств уже началась ревакцинация граждан от коронавируса.

Темпы вакцинации в мире ускорились: предыдущий миллиард прививок был введен за 37 дней, а для достижения этого миллиарда потребовалось на неделю меньше.

Всего в мире в гражданском обороте находятся как минимум 15 вакцин от коронавируса, в том числе российские "Спутник V", "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак", препараты американского концерна Pfizer и его германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайских компаний Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, а также продукция американских разработчиков Moderna и Johnson & Johnson.

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