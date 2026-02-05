В Медицинском центре Низами впервые проведена операция Уиппла

В Медицинском центре Низами впервые успешно выполнена операция Уиппла (панкреатодуоденальная резекция).

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), сложное хирургическое вмешательство было проведено 62-летнему пациенту и длилось около пяти часов.

Операцию выполнили хирурги Фирдовси Рустамов и Гудрат Гахраманов.

После хирургического вмешательства пациент в течение двух недель находился на стационарном лечении. После стабилизации состояния он был выписан домой на амбулаторное лечение.

Отмечается, что операция была выполнена в рамках Пакета услуг обязательного медицинского страхования.

Операция Уиппла считается одной из самых сложных в общей хирургии. Вмешательство заключается в удалении головки поджелудочной железы, части двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря, желчных протоков, а иногда части желудка. Применяется при раке головки поджелудочной железы, опухолях желчных протоков и двенадцатиперстной кишки, считаясь "золотым стандартом" лечения.