Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Медицинском центре Низами впервые проведена операция Уиппла

    Здоровье
    • 05 февраля, 2026
    • 10:13
    В Медицинском центре Низами впервые проведена операция Уиппла

    В Медицинском центре Низами впервые успешно выполнена операция Уиппла (панкреатодуоденальная резекция).

    Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), сложное хирургическое вмешательство было проведено 62-летнему пациенту и длилось около пяти часов.

    Операцию выполнили хирурги Фирдовси Рустамов и Гудрат Гахраманов.

    После хирургического вмешательства пациент в течение двух недель находился на стационарном лечении. После стабилизации состояния он был выписан домой на амбулаторное лечение.

    Отмечается, что операция была выполнена в рамках Пакета услуг обязательного медицинского страхования.

    Операция Уиппла считается одной из самых сложных в общей хирургии. Вмешательство заключается в удалении головки поджелудочной железы, части двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря, желчных протоков, а иногда части желудка. Применяется при раке головки поджелудочной железы, опухолях желчных протоков и двенадцатиперстной кишки, считаясь "золотым стандартом" лечения.

    операция Уиппла Медцентр Низами хирургия TƏBİB ОМС
    Фото
    Nizami Tibb Mərkəzində Whipple əməliyyatının icrasına başlanılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:26

    В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и США

    Другие страны
    11:24

    Премьер Польши находится с визитом в Киеве

    В регионе
    11:23

    CFI Financial Group стал единственным владельцем "дочки" в Азербайджане

    Финансы
    11:15

    SOCAR AQŞ в течение двух лет пробурит 8 скважин в Турции

    Энергетика
    11:13

    Азербайджан запускает глобальную кампанию по продвижению туризма

    Туризм
    11:11

    Рафиев: Африканский континент является частью Движения неприсоединения

    Внешняя политика
    11:09

    МИД Кубы призвал США ослабить давление и предложил сферы для сотрудничества

    Другие страны
    11:05

    Маск запустил Starlink в Таджикистане

    Другие страны
    11:02

    Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Олимпиады в Италии

    Внешняя политика
    Лента новостей