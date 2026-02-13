Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    İKTA: Возможны задержки в доставке посылок из Китая в Азербайджан

    Бизнес
    • 13 февраля, 2026
    • 16:00
    İKTA: Возможны задержки в доставке посылок из Китая в Азербайджан

    Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупредило о возможных задержках в доставке посылок из Китая.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на İKTA.

    "Возможны временные перебои и задержки в доставке посылок из Китая в Азербайджан", - говорится в информации.

    Агентство отмечает, что в Китае 15–23 февраля 2026 года объявлены официальными нерабочими днями в связи с праздниками.

    "В этот период работа большинства складов в стране будет ограничена. Ожидается, что после завершения праздничных дней процессы доставки будут поэтапно возобновлены", - говорится в сообщении.

    Китай посылки Агентство информационно-коммуникационных технологий доставка посылок
    İKTA: Çindən Azərbaycana bağlama göndərişləri gecikə bilər
    Ты - Король

    Последние новости

    16:16

    В Лувре произошел потоп над залом, где хранятся произведения XV-XVI веков

    Другие страны
    16:11

    Задержан подозреваемый в краже полтонны топлива из грузового автомобиля в Хырдалане

    Происшествия
    16:09

    Киев и Берлин к 2027 году откроют 10 предприятий по производству дронов

    Другие страны
    16:03

    На острове Реюньон началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез

    Другие страны
    16:00

    İKTA: Возможны задержки в доставке посылок из Китая в Азербайджан

    Бизнес
    15:45

    Индийская Reliance получила лицензию США на закупку венесуэльской нефти

    В регионе
    15:40

    РФ ударила по Донецкой области Украины: 5 погибших, 12 раненых

    Другие страны
    15:40

    В Нахчыване пресечены 10 случаев эксплуатации детского труда и 6 ранних браков

    Социальная защита
    15:37

    Азербайджан возобновил экспорт граната в Канаду

    Бизнес
    Лента новостей