İKTA: Возможны задержки в доставке посылок из Китая в Азербайджан

Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупредило о возможных задержках в доставке посылок из Китая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на İKTA.

"Возможны временные перебои и задержки в доставке посылок из Китая в Азербайджан", - говорится в информации.

Агентство отмечает, что в Китае 15–23 февраля 2026 года объявлены официальными нерабочими днями в связи с праздниками.

"В этот период работа большинства складов в стране будет ограничена. Ожидается, что после завершения праздничных дней процессы доставки будут поэтапно возобновлены", - говорится в сообщении.