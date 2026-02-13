İKTA: Возможны задержки в доставке посылок из Китая в Азербайджан
Бизнес
- 13 февраля, 2026
- 16:00
Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупредило о возможных задержках в доставке посылок из Китая.
Об этом сообщает Report со ссылкой на İKTA.
"Возможны временные перебои и задержки в доставке посылок из Китая в Азербайджан", - говорится в информации.
Агентство отмечает, что в Китае 15–23 февраля 2026 года объявлены официальными нерабочими днями в связи с праздниками.
"В этот период работа большинства складов в стране будет ограничена. Ожидается, что после завершения праздничных дней процессы доставки будут поэтапно возобновлены", - говорится в сообщении.
