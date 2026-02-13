İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İKTA: Çindən Azərbaycana bağlama göndərişləri gecikə bilər

    Biznes
    • 13 fevral, 2026
    • 15:38
    İKTA: Çindən Azərbaycana bağlama göndərişləri gecikə bilər

    Çindən bağlamaların Azərbaycana göndərişində müvəqqəti fasilələr və gecikmələr yarana bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi (İKTA) məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, Çində bayram günləri ilə əlaqədar olaraq 15 fevral – 23 fevral 2026-cı il tarixləri rəsmi qeyri-iş günləridir. Qeyd olunan dövrdə Çin ərazisində fəaliyyət göstərən anbarların əksəriyyətinin iş rejimində məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Göndəriş proseslərinin bayramdan sonra mərhələli şəkildə bərpa olunacağı gözlənilir.

    Agentlik istifadəçilərə sifarişlərini planlaşdırarkən bu məqamları nəzərə almağı tövsiyə edib.

    Azərbaycan Çin İKTA Bağlama gecikmə
    İKTA: Возможны задержки в доставке посылок из Китая в Азербайджан

