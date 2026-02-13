Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Киев и Берлин к 2027 году откроют 10 предприятий по производству дронов

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 16:09
    Киев и Берлин к 2027 году откроют 10 предприятий по производству дронов

    Украина и Германия откроют 10 совместных предприятий по производству украинских дронов к концу 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

    Он сообщил, что сегодня посетил первое немецко-украинское совместное предприятие, которое уже производит дроны для украинской армии.

    Президент Украины отметил, что принял первый совместно произведенный ударный беспилотник, ознакомился с производственной линией и наблюдал за его первым полетом.

    "Это современная украинская технология - проверенная в бою и оснащенная искусственным интеллектом. Он будет наносить удары, проводить разведку и защищать наших воинов. Уже в этом году 10 тыс. дронов, произведенных здесь, будут переданы Украине и усилят наши войска", - отметил Зеленский.

    Он подчеркнул, что открытие производственной линии стало результатом длительной работы по запуску совместного производства в Европе. Зеленский также выразил благодарность канцлеру Германии Фридрих Мерц, правительству ФРГ, министру обороны Борис Писториус и немецкому народу за поддержку и сотрудничество.

