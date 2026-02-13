На острове Реюньон началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез

Один из самых активных вулканов в мире - Питон-де-ла-Фурнез, расположенный на французском острове Реюньон в Индийском океане, - начал извергаться.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на данные вулканической обсерватории этого вулкана.

"Лава вспыхнула на южном фланге вулкана примерно в 10:00 утра по местному времени, всего через 35 минут после начала крупного сейсмического кризиса, что значит поднятие магмы к поверхности", - говорится в материале.

Вулкан расположен в необитаемой местности, и извержение не представляет угрозы местному населению.