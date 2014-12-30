​В Китае зафиксированы четыре случая заражения "птичьим гриппом"

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В провинции Чжэцзян в Восточном Китае зафиксированы четыре случая заражения "птичьим гриппом" H7N9 с начала этой зимы, один из заболевших скончался. Об этом сообщило 30 декабря Центральное китайское телевидение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в настоящее время состояние одного из пациентов расценивается как критическое. По имеющимся данным, двое из заболевших контактировали с птицей и занимались ее продажей или разведением.

Впервые вирус "птичьего гриппа" H7N9 был диагностирован в Китае у человека в марте 2013 года.

До сих пор нет свидетельств того, что этот штамм может передаваться от человеку к человеку.

С начала года вирусом "птичьего гриппа" H7N9 в Китае заболели более 120 человек, 39 из которых скончались.