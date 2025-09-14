В Китае протестировали инъекцию от старости

Группа исследователей из Китая успешно протестировала экспериментальную инъекцию, способную замедлять процессы старения организма.

Как передает Report, результаты работы опубликованы в журнале Cell.

Созданный препарат активирует иммунную систему, нацеливая ее на уничтожение сенесцентных клеток. Так называют стареющие клетки, которые утратили способность к делению, но по прежнему сохраняются или накапливаются в тканях, нарушая их работу. Введение генетически модифицированных стволовых клеток, устойчивых к признакам старения, позволило добиться выраженного омолаживающего эффекта.

По данным авторов исследования, в ходе 12-недельных тестов отмечалось улучшение состояния мозга, памяти, мышечной ткани, репродуктивной функции и ряда внутренних органов. Также наблюдался внешний антивозрастной эффект : кожа и волосы испытуемых демонстрировали признаки восстановления. Ученые оценивают этот эффект как эквивалентный "омоложению" примерно на семь лет.

Исследователи подчеркивают, что работа находится на ранней стадии, и для подтверждения эффективности и безопасности подхода необходимы более масштабные клинические испытания.