    В Китае протестировали инъекцию от старости

    Здоровье
    • 14 сентября, 2025
    • 18:11
    В Китае протестировали инъекцию от старости

    Группа исследователей из Китая успешно протестировала экспериментальную инъекцию, способную замедлять процессы старения организма.

    Как передает Report, результаты работы опубликованы в журнале Cell.

    Созданный препарат активирует иммунную систему, нацеливая ее на уничтожение сенесцентных клеток. Так называют стареющие клетки, которые утратили способность к делению, но по прежнему сохраняются или накапливаются в тканях, нарушая их работу. Введение генетически модифицированных стволовых клеток, устойчивых к признакам старения, позволило добиться выраженного омолаживающего эффекта.

    По данным авторов исследования, в ходе 12-недельных тестов отмечалось улучшение состояния мозга, памяти, мышечной ткани, репродуктивной функции и ряда внутренних органов. Также наблюдался внешний антивозрастной эффект : кожа и волосы испытуемых демонстрировали признаки восстановления. Ученые оценивают этот эффект как эквивалентный "омоложению" примерно на семь лет.

    Исследователи подчеркивают, что работа находится на ранней стадии, и для подтверждения эффективности и безопасности подхода необходимы более масштабные клинические испытания.

