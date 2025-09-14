Yaşlanma əleyhinə inyeksiya Çində uğurla sınaqdan keçirilib
- 14 sentyabr, 2025
- 19:47
Çindən olan bir qrup tədqiqatçı orqanizmin qocalma prosesini ləngitməyə qadir olan eksperimental inyeksiyanı uğurla sınaqdan keçirib.
"Report"un xəbərinə görə, işin nəticələri "Cell" jurnalında dərc olunub.
Yaradılan dərman immunitet sistemini aktivləşdirir, qocalmış hüceyrələri məhv etməyi hədəfləyir. Yaşlanma əlamətlərinə davamlı genetik modifikasiya edilmiş kök hüceyrələrin tətbiqi aydın cavanlaşdırıcı təsir əldə etməyə imkan verib.
Tədqiqat müəlliflərinin sözlərinə görə, 12 həftəlik testlər zamanı beyin, yaddaş, əzələ toxuması, reproduktiv funksiya və bir sıra daxili orqanların vəziyyətində yaxşılaşma qeydə alınıb.
Xarici yaşlanmaya qarşı təsir də müşahidə edilib: subyektlərin dərisi və saçları bərpa əlamətləri göstərib. Alimlər bu effekti təxminən yeddi il "cavanlaşmaya" bərabər hesab ediblər.
Tədqiqatçılar vurğulayıblar ki, iş erkən mərhələdədir və yanaşmanın effektivliyini və təhlükəsizliyini təsdiqləmək üçün daha böyük klinik sınaqlara ehtiyac var.