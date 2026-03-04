Более 17 тысяч граждан США вернулись на родину с Ближнего Востока

С 28 февраля более 17 500 граждан США безопасно вернулись на родину с Ближнего Востока.

Как передает американское бюро Report, об этом говорится в заявлении помощника госсекретаря США Дилана Джонсона.

Отмечается, что только за вчерашний день в США вернулись более 8 500 американских граждан.

Согласно заявлению, ведется интенсивная работа по обеспечению безопасности граждан США, находящихся на Ближнем Востоке.

Кроме того, значительное число американцев направилось из Ближнего Востока в различные страны Европы и Азии. Некоторые граждане уже покинули регион и в настоящее время находятся на транзитном этапе возвращения в США.

Через Специальную рабочую группу Государственного департамента США, работающую круглосуточно (24/7), была оказана помощь примерно 6 500 американцам, находящимся за рубежом. Эта помощь включает рекомендации по вопросам безопасности и поддержку в организации поездок.

В заявлении подчеркивается, что Госдепартамент США и впредь будет активно поддерживать каждого своего гражданина, желающего покинуть Ближний Восток.