Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Более 17 тысяч граждан США вернулись на родину с Ближнего Востока

    В мире
    • 04 марта, 2026
    • 21:14
    Более 17 тысяч граждан США вернулись на родину с Ближнего Востока

    С 28 февраля более 17 500 граждан США безопасно вернулись на родину с Ближнего Востока.

    Как передает американское бюро Report, об этом говорится в заявлении помощника госсекретаря США Дилана Джонсона.

    Отмечается, что только за вчерашний день в США вернулись более 8 500 американских граждан.

    Согласно заявлению, ведется интенсивная работа по обеспечению безопасности граждан США, находящихся на Ближнем Востоке.

    Кроме того, значительное число американцев направилось из Ближнего Востока в различные страны Европы и Азии. Некоторые граждане уже покинули регион и в настоящее время находятся на транзитном этапе возвращения в США.

    Через Специальную рабочую группу Государственного департамента США, работающую круглосуточно (24/7), была оказана помощь примерно 6 500 американцам, находящимся за рубежом. Эта помощь включает рекомендации по вопросам безопасности и поддержку в организации поездок.

    В заявлении подчеркивается, что Госдепартамент США и впредь будет активно поддерживать каждого своего гражданина, желающего покинуть Ближний Восток.

    удар по Ирану Госдеп США Ближний Восток вернулись на родину граждане США
    Yaxın Şərqdən 17 mindən çox ABŞ vətəndaşı ölkəyə qayıdıb
    More than 17,000 US citizens returned home from Middle East
    Ты - Король

    Последние новости

    22:05
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы еще 27 человек - ОБНОВЛЕНО-5

    Внешняя политика
    22:03

    Эвакуационный самолет прибыл в Баку из Джидды - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    21:56

    Из города Джидда эвакуированы 193 гражданина Азербайджана

    Внешняя политика
    21:45

    Планируется эвакуация 200 граждан Азербайджана из Катара через Саудовскую Аравию

    Внешняя политика
    21:33
    Фото

    Государственный комитет организовал ифтар в городе Карс

    Религия
    21:29

    Пезешкиан: Иран пытался избежать войны с США и Израилем

    В регионе
    21:18

    Великобритания вызвала иранского посла

    Другие страны
    21:14

    Президент Турции прокомментировал нейтрализацию выпущенной из Ирана ракеты

    В регионе
    21:14

    Более 17 тысяч граждан США вернулись на родину с Ближнего Востока

    В мире
    Лента новостей