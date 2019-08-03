В Каспии утонула женщина, ребенка удалось спасти

В Баку женщина утонула в Каспийском море.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на территории поселка Тюркан Хазарского района столицы.

Как заявили Report в министерстве здравоохранения, в 15:26 на станцию Скорой медицинской помощи поступил вызов о том, что два человека утонули:

"Приехавшим на место происшествия врачам удалось вернуть к жизни одного из утонувших - 5-летнего мальчика, 30-летняя женщина скончалась. В тяжелом состоянии мальчик был доставлен в Объединенную городскую больницу №26. Как сообщили в "скорой", после оказания необходимой медицинской помощи его планируется перевести в больницу №3", - говорится в сообщении министерства.