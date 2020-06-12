Профессор: В карантин сократится заражение инфекциями, передающимися половым путем

"Во время карантина, применяемого в период пандемии коронавируса, тесные контакты между людьми сократятся до минимума, естественно, это приведет и к сокращению заражений инфекциями, передающимися половым путем. Также будет наблюдаться сокращение случаев таких заболеваний как фотодерматоз (аллергия на солнце), контактный дерматит".

Как передает Report, об этом заявил завкафедрой дерматовенерологии Азербайджанского медицинского университета Фарид Махмудов.

Он отметил, что дерматовенерология - это обширная область медицинской науки, включающая в себя и кожные, и передающиеся половым путем заболевания: "Кожные заболевания по своей этиологии делятся на инфекционные и неинфекционные. Неинфекционные заболевания во многих случаях полиэтиологического характера. Передающиеся половым путем заболевания раньше именовались венерическими, и если нам было известно 4 таких заболевания, сейчас их больше 50, что связано с развитием диагностических методов, применением более усовершенствованных устройств".

Специалист отметил, что до 90-х годов прошлого года в Азербайджане заболеваний, передающихся половым путем, было не много, в основном инфекция гонококка и трихомониаз: "За последние 25 лет распространилась еще одна тяжелая болезнь - сифилис. Однако в последние 2 года наблюдается стабилизация. В советский период больные венерическими заболеваниями привлекались к принудительному лечению. Однако сейчас больные сами выбирают условия лечения, порой получают лечение анонимно, что сказывается на статистике. Сейчас идет работа над более серьезным и углубленным обследованием и лечением такого типа болезней".