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В каких частях Азербайджана наибольшее число фактов инфицирования?

В каких частях Азербайджана наибольшее число фактов инфицирования? Процент инфицированных среди наших сограждан, прибывших из-за рубежа, составляет 0,8%
Здоровье
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18 августа 2020 г. 14:32
В каких частях Азербайджана наибольшее число фактов инфицирования?

Обнародована статистика случаев заражения коронавирусом в Азербайджане.

Как сообщает Report, на долю Баку приходится 56,2% инфицированных смертельно опасным вирусом, в Абшероне - 15,9% инфицированных, в Аране - 10%, Гяндже-Газахе - 6,6, Лянкяране - 4,4%, Губе-Хачмазе - 1,9%, Шеки-Загатале 1,7%, Нагорном Карабахе - 1%, горном Ширване - 1,7%, Нахчыване - 0,05%.

Процент инфицированных среди наших сограждан, прибывших из-за рубежа, составляет 0,8%

Что касается районов Баку, то самый высокий показатель зафиксирован в Бинагадинском районе (14,2%). Далее в списке следуют Ясамальский район (11,8%), Хатаинский район (12,2%), Сабунчинский район (11,9%), Насиминский район (9,2%), Наримановский район (8,4%), Сураханский район (8,1%), Гарадагский район (7,3%), Низаминский район (7,2%), Хазарский район (4,9%), Сабаильский район (4,5%), Пираллахи (0,3%).

Отметим, что до сегодняшнего дня в Азербайджане в общей сложности были инфицированы коронавирусом 34 343 человека, 32 042 человека излечились, 508 пациентов скончались.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yoluxma ən çox hansı ərazilərdədir?

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