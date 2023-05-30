В Исмаиллинском районе в грузовом автомобиле обнаружено около 2 тонн конины

В Исмаиллинском районе в грузовом автомобиле обнаружено около 2 тонн конины.

В Исмаиллинском районе в грузовом автомобиле обнаружено около 2 тонн конины.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе поступившей в отделение полиции информации житель района Хаял Зилиев был задержан. При осмотре грузового отсека управляемого им грузового автомобиля марки "Форд" было обнаружено около 2 тонн конины.

В ходе расследования выяснилось, что конина принадлежала жителю села Джульян Самиру Исаеву.

По факту в Исмаиллинском РУП продолжается расследование.