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В Исмаиллинском районе в грузовом автомобиле обнаружено около 2 тонн конины

В Исмаиллинском районе в грузовом автомобиле обнаружено около 2 тонн конины В Исмаиллинском районе в грузовом автомобиле обнаружено около 2 тонн конины.
Здоровье
30 мая 2023 г. 20:14
В Исмаиллинском районе в грузовом автомобиле обнаружено около 2 тонн конины

В Исмаиллинском районе в грузовом автомобиле обнаружено около 2 тонн конины.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе поступившей в отделение полиции информации житель района Хаял Зилиев был задержан. При осмотре грузового отсека управляемого им грузового автомобиля марки "Форд" было обнаружено около 2 тонн конины.

В ходе расследования выяснилось, что конина принадлежала жителю села Джульян Самиру Исаеву.

По факту в Исмаиллинском РУП продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllıda yük maşınında 2 tona yaxın at əti aşkarlanıb

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