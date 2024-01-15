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В Институт травматологии обратились 75 человек с ушибами и переломами

В Институт травматологии обратились 75 человек с ушибами и переломами В приемное отделение Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения вчера обратились 137 человек, из них 75 - с переломами и ушибами, полученными при падении из-за гололеда.
Здоровье
15 января 2024 г. 12:11
В Институт травматологии обратились 75 человек с ушибами и переломами

В приемное отделение Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения вчера обратились 137 человек, из них 75 - с переломами и ушибами, полученными при падении из-за гололеда.

Как сообщили Report в институте, восемь обратившихся были помещены в медучреждение, остальные отправлены на амбулаторное лечение после оказания им медицинской помощи.

В Институте травматологии заявили, что не наблюдали роста обращений из-за снежной погоды.

Отмечено, что в дни, предшествовавшие 14 января, в приемное отделение медучреждения с различными травмами обращались 140, 127, 114 человек соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Qarlı havaya görə 75 nəfər müxtəlif sınıq və əzilmə xəsarətləri alıb

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