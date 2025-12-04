В импортированных в Азербайджан энергетиках Nitro Max вновь обнаружено лекарство

В партии энергетических напитков "Nitro Max", импортированных в Азербайджан, обнаружено опасное вещество, использование которого в пищевых продуктах запрещено законодательством.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно результатам лабораторных испытаний, в напитках был обнаружен "Силденафил", используемый в составе лекарственных средств и запрещенный к применению в пищевых продуктах.

Энергетические напитки в общем количестве 4800 штук были уничтожены на специальном полигоне.

Ранее АПБА уже сообщало об обнаружении силденафила в энергетических напитков "Nitro Max".

Отметим, что силденафил используется при лечении ряда заболеваний. Он предназначен для пероральной терапии эректильной дисфункции. При отсутствии врачебного контроля оно может оказать негативное влияние на жизнь и здоровье человека, вызывая серьезные осложнения. При применении силденафила возможны побочные реакции: тромбоз вен нижних конечностей, тахикардия; боль в груди, инсульт, нарушения зрения.