В энергетиках Nitro Max обнаружено вещество, применяемое в лекарствах от импотенции

В партиях энергетического напитка под торговой маркой Nitro Max, произведенного предприятием Paril Gida Alkoqolsuz Fonksiyonal İçecekler и импортированного из Турции в Азербайджан компанией ООО "Orxan 011", был обнаружен Cилденафил, используемый в составе лекарственных средств.

Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Ведомство отмечает, что из-за несоответствия партий продукции общим количеством 4 656 единиц (с датами производства и истечения срока годности 19.03.2025–19.03.2027 и 01.04.2025–01.04.2027) требованиям импорта Азербайджана, включая действующие технические и правовые нормы, введено временное ограничение на импорт продукции предприятия Paril Gida Alkoqolsuz Fonksiyonal İçecekler.

Принято решение о вывозе несоответствующих партий продукции за пределы таможенной территории или их уничтожении.

Силденафил предназначен для пероральной терапии эректильной дисфункции. При применении Силденафила возможны побочные реакции: тромбоз вен нижних конечностей, тахикардия; боль в груди, инсульт, зрительные нарушения.