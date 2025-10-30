Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В энергетиках Nitro Max обнаружено вещество, применяемое в лекарствах от импотенции

    Бизнес
    • 30 октября, 2025
    • 17:18
    В энергетиках Nitro Max обнаружено вещество, применяемое в лекарствах от импотенции

    В партиях энергетического напитка под торговой маркой Nitro Max, произведенного предприятием Paril Gida Alkoqolsuz Fonksiyonal İçecekler и импортированного из Турции в Азербайджан компанией ООО "Orxan 011", был обнаружен Cилденафил, используемый в составе лекарственных средств.

    Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    Ведомство отмечает, что из-за несоответствия партий продукции общим количеством 4 656 единиц (с датами производства и истечения срока годности 19.03.2025–19.03.2027 и 01.04.2025–01.04.2027) требованиям импорта Азербайджана, включая действующие технические и правовые нормы, введено временное ограничение на импорт продукции предприятия Paril Gida Alkoqolsuz Fonksiyonal İçecekler.

    Принято решение о вывозе несоответствующих партий продукции за пределы таможенной территории или их уничтожении.

    Силденафил предназначен для пероральной терапии эректильной дисфункции. При применении Силденафила возможны побочные реакции: тромбоз вен нижних конечностей, тахикардия; боль в груди, инсульт, зрительные нарушения.

    энергетические напитки лекарство Турция запрет
    Фото
    Türkiyədən Azərbaycana gətirilən energetik içkilərdə dərman maddəsi aşkarlanıb

    Последние новости

    17:51
    Фото

    Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета ОАЭ

    Внешняя политика
    17:50

    В Газахском и Гусарском районах 17 га земли передадут для госнужд

    Инфраструктура
    17:47

    В Польше обстреляли здание школы

    Другие страны
    17:44

    Неформальный саммит ОТГ пройдет в Казахстане следующей весной

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    АПБА выявило нарушения в партии импортных турецких фисташек

    Внутренняя политика
    17:35

    Блэкмен: Лондон и Баку расширят партнерство в сферах обороны и кибербезопасности

    Армия
    17:33

    Кабмин утвердил правила работы портала для высококвалифицированных мигрантов

    Внутренняя политика
    17:33
    Фото

    Азербайджан укрепляет информационную безопасность в финансовом секторе

    Финансы
    17:31

    Макрон поздравил Пашиняна с установлением мира между Ереваном и Баку - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей