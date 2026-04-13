В Ханкенди в винном магазине выявлены нарушения
Здоровье
- 13 апреля, 2026
- 15:02
В городе Ханкенди в одном из винных магазинов выявлены нарушения.
Как сообщили Report в Агентство пищевой безопасности Азербайджана, в торговой точке обнаружены просроченные продукты питания, а также зафиксированы нарушения санитарных норм.
В связи с выявленными нарушениями в отношении предпринимателя составлен административный протокол, некачественная продукция изъята из оборота, предпринимателю даны обязательные предписания.
Последние новости
