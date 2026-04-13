İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Xankəndidə mağazada yararsız məhsullar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    13 aprel, 2026
    • 14:42
    Xankəndidə mağazada yararsız məhsullar aşkarlanıb

    Xankəndi şəhərində fəaliyyət göstərən şərab satışı mağazasında nöqsanlar aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, mağazada yararlılıq müddəti ötmüş qida məhsullarının satışa çıxarıldığı aşkarlanıb. Həmçinin, sanitariya normaları və qaydalarının pozulduğu müəyyən edilib.

    Nöqsanlarla bağlı sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib edilib, istehlaka yararsız məhsullar satışdan kənarlaşdırılıb və sahibkara icrası məcburi göstərişlər verilib.

    Xankəndidə mağazada yararsız məhsullar aşkarlanıb
    Xankəndidə mağazada yararsız məhsullar aşkarlanıb
    Xankəndidə mağazada yararsız məhsullar aşkarlanıb

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Xankəndi Mağaza
    Foto
    В Ханкенди в винном магазине выявлены нарушения

    Son xəbərlər

    18:12

    "Al-Jazeera": ABŞ Hörmüz blokadasının pozulmasına necə reaksiya göstərəcəyinə qərar verməyib

    Digər ölkələr
    18:06
    Foto

    İstehlaka yararsız 227 kq at əti aşkarlanıb

    Hadisə
    18:01

    Pezeşkian Trampın tənqidindən sonra Papa XIV Leo ilə həmrəyliyini bildirib

    Digər ölkələr
    18:00

    AMB: Median aylıq kirayə haqqı 1 000 manatı ötüb

    Maliyyə
    17:57

    Azərbaycanda tədavüldə olan dövlət qiymətli kağızlarının ümumi dəyəri açıqlanıb

    Maliyyə
    17:57

    Peter Madyar: Macarıstan Rusiya nefti almağa davam edəcək

    Digər ölkələr
    17:55

    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin müştəri aktivləri 35 % artıb

    Maliyyə
    17:54

    BMT: İrandakı münaqişə 32 milyon insanın vəziyyətinə mənfi təsir göstərə bilər

    Digər ölkələr
    17:54

    Dünya Bankı Xəzərin çirklənməsinin monitorinqi üzrə beşillik layihəyə başlayır

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti