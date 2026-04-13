İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən uşaqlardan birinin vəziyyəti ağırdır

    • 13 aprel, 2026
    Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən uşaqlardan birinin vəziyyəti ağır stabildir.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, onun Respublika Pediatriya Mərkəzinin nəzdindəki Ə.F.Qarayev adına Uşaq Klinik Xəstəxanasında müalicəsi davam etdirilir və meninqoensofalit diaqnozu təyin edilib.

    Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Uşaq Xəstəxanasında isə iki nəfərin müalicəsi davam etdirilir.

    Dəqiqləşdirilməmiş virus meninqoensofalit diaqnozu təyin edilən pasiyentlərin vəziyyəti stabil qiymətləndirilir.

    Qeyd edək ki, aprelin 1-i Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində bir ailənin 6 üzvü dəm qazından zəhərlənib, sonradan, aprelin 3-də 2 yaşlı qız ölüb.

    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Dəm qazından zəhərlənmə
    Состояние одного из отравившихся угарным газом в поселке Тагиева детей стабильно тяжелое

