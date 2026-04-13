Состояние одного из отравившихся угарным газом в поселке Тагиева детей стабильно тяжелое
Здоровье
- 13 апреля, 2026
- 16:54
Состояние одного из детей, отравившихся угарным газом в поселке Тагиева, остается стабильно тяжелым.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.
Ребенок проходит лечение в Детской клинической больнице имени А.Ф.Гараева. Лечение двух других детей продолжается в Детской больнице Сумгайытского медицинского центра, их состояние оценивается как стабильное.
Отметим, что 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт 6 членов одной семьи отравились угарным газом, впоследствии 2-летняя девочка скончалась.
