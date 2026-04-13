İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı yeni laureatlar üçün müraciətlərin qəbuluna başlayıb

    Digər ölkələr
    13 aprel, 2026
    • 15:57
    Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı yeni laureatlar üçün müraciətlərin qəbuluna başlayıb

    "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" yeni laureatların axtarışı üçün müraciətlərin qəbuluna başlandığını elan edib.

    Bu barədə "Report" mükafatın rəsmi saytına istinadən xəbər verir.

    "Bu müstəqil beynəlxalq mükafatın səkkizinci təqdimetmə mərasimi üçün müraciətlərin qəbuluna başlanılması onun bəşəriyyətə xidmət edən və dünyada insan qardaşlığı dəyərlərini təşviq edən mühüm humanitar təşəbbüslərin aşkarlanması və tanınması missiyasının davamını əks etdirir", - "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın baş katibi Məhəmməd Əbdülsalam bildirib.

    O əlavə edib ki, bu mükafat tarixi İnsan Qardaşlığı Sənədinin prinsiplərini cəmiyyətlərdə davamlı effekt yaradan praktiki proqramlara çevirən və əhəmiyyətli təsirə malik olan təşəbbüsləri dəstəkləməyə davam edir:

    "Biz bu il bütün dünyada insan qardaşlığı dəyərlərinin təşviqinə əhəmiyyətli töhfə verən ayrı-ayrı şəxslərdən və təşkilatlardan yeni nominasiyaları səbirsizliklə gözləyirik".

    Qeyd edək ki, illik humanitar mükafat insan qardaşlığının inkişafına, dialoqin təşviqinə və 2019-cu ildə Əbu-Dabidə mərhum Papa Fransisk, Katolik Kilsəsinin 266-cı Papası və Əl-Əzhərin Böyük İmamı Əhməd əl-Tayyib tərəfindən imzalanmış tarixi İnsan Qardaşlığı Sənədinin dəyərlərinə uyğun olaraq həmrəyliyin möhkəmləndirilməsinə mühüm töhfə vermiş fərdlərə və təşkilatlara verilir.

    Xatırladaq ki, 2026-cı il fevralın 4-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" təqdim edilib.

    "Премия Заида за человеческое братство" открыла прием заявок на новых лауреатов
    Zayed Award for Human Fraternity opens submissions for 2027 edition

    Son xəbərlər

    17:11

    Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 6 % azalıb

    Maliyyə
    17:10

    Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"

    Komanda
    17:07

    "Expressbank"ın xalis mənfəəti 35 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    Maliyyə
    16:51
    Foto

    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    Maliyyə
    16:49

    "Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    Maliyyə
    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti