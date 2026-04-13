"Премия Заида за человеческое братство" открыла прием заявок на новых лауреатов

"Премия Заида за человеческое братство" объявила о начале приема заявок на выдвижение кандидатов на восьмую церемонию вручения в 2027 году.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт премии, открытие номинаций подтверждает растущий международный статус награды и ее влияние в продвижении ценностей человеческого братства, а также в признании усилий людей и организаций, способствующих взаимопониманию и мирному сосуществованию.

Ежегодная гуманитарная премия присуждается отдельным лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в развитие человеческого братства, укрепление солидарности и межкультурного диалога в соответствии с принципами Документа о человеческом братстве, подписанного в Абу-Даби в 2019 году Папой Римским Франциском и Великим имамом Аль-Азхара Ахмедом Аль-Тайебом.

Премия названа в честь основателя ОАЭ шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна и отражает его гуманистическое наследие, основанное на уважении к людям вне зависимости от религии, пола, расы или национальности.

"Открытие приема заявок на восьмую церемонию вручения отражает продолжение миссии премии по выявлению и признанию выдающихся гуманитарных инициатив, служащих человечеству и продвигающих ценности человеческого братства во всем мире", - заявил генеральный секретарь премии судья Мохамед Абдельсалам, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Он добавил, что эта награда "продолжает поддерживать инициативы, оказывающие значительное влияние, которые воплощают принципы исторического Документа о человеческом братстве в практические программы, создающие устойчивый эффект в сообществах по всему миру:

"Мы с нетерпением ждем новых номинаций в этом году от отдельных лиц и организаций, вносящих значимый вклад в продвижение ценностей человеческого братства во всем мире".

Премия, предусматривающая денежное вознаграждение в размере $1 млн, была учреждена после исторической встречи в Абу-Даби в 2019 году, в ходе которой был подписан Документ о человеческом братстве.

4 февраля 2026 года в Абу-Даби состоялась церемония награждения лауреатов седьмого выпуска премии с участием президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и представителей более чем 40 стран.

В 2026 году премия была присуждена за мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, палестинской гуманитарной организации "Тааун" и афганская правозащитница Зарка Яфтали. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян вручил премию президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и другим лауреатам.

С 2019 года премия отметила 20 лауреатов из 20 стран за вклад в различные гуманитарные сферы, включая здравоохранение, образование, устойчивое развитие, поддержку беженцев и развитие сообществ.

Прием заявок открыт до 1 октября 2026 года на официальном сайте премии https://zayedaward.org