    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Bərdəli atlet Bəxtiyar Əsgərli: "Əsas məqsədim Azərbaycan rekordunu yeniləməkdir"

    Fərdi
    • 13 aprel, 2026
    • 16:07
    Bərdəli atlet Bəxtiyar Əsgərli: Əsas məqsədim Azərbaycan rekordunu yeniləməkdir

    Kros qaçışı üzrə ölkə çempionu olan Bəxtiyar Əsgərlinin əsas hədəfi Azərbaycan rekordunu yeniləməkdir.

    Bərdədən olan atlet bunu "Report"a açıqlamasında bildirib.

    O, Azərbaycan çempionatında qazandığı qələbə və hədəfləri barədə danışıb:

    "Hər şey əla idi, əlimizdən gələnin ən yaxşısını etməyə çalışırıq. Güclü rəqiblərim var idi, lakin daha çox çalışmağım qalib gəlməyimdə həlledici rol oynadı. Əsas hədəfim Azərbaycan rekordunu yeniləməkdir. Çünki bu, ən çətin məqsədlərdən biridir. İyul və avqust aylarında Balkan çempionatı, həmçinin bəzi xatirə turnirləri gözlənilir".

    İdmançı bölgələrdə atletikanın inkişafı üçün infrastrukturun vacibliyini vurğulayıb:

    "Atletlərin çoxu bölgələrdən çıxır, ona görə də orada diqqət artırılsa, daha yaxşı olar. Əsasən dairəvi qaçış zolağı olan stadionlar çatışmır. Belə yerlər olsa, uşaqlar ora daha çox cəlb olunarlar. Hazırda yer olmadığı üçün maraq da azdır".

    Qeyd edək ki, B.Əsgərli Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Atletika Federasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən ölkə çempionatında 10 km məsafəyə kros qaçışı üzrə birinci yeri tutub.

    Bəxtiyar Əsgərli Azərbaycan çempionatı Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan Atletika Federasiyası

    Son xəbərlər

    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    17:22

    Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edib

    Digər ölkələr
    17:21

    AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadır

    Maliyyə
    17:18

    Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    17:11

    Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 6 % azalıb

    Maliyyə
    17:10

    Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"

    Komanda
    17:07

    "Expressbank"ın xalis mənfəəti 35 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti