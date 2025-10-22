В Гяндже изъяли более 200 бутылок контрафактной водки
Здоровье
- 22 октября, 2025
- 09:55
В одном из оптовых магазинов Гянджи обнаружено 210 бутылок контрафактных алкогольных напитков.
Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), 210 бутылок контрафактной водки под торговой маркой "Organic Росинка" (по 0,7 и 0,5 литра) были найдены во время проверок.
У продукции повторно закреплены крышки, отсутствуют данные о производителе и дате выпуска, а также указан поддельный VÖEN. Документы, подтверждающие происхождение товара, также отсутствовали.
Изъятые образцы направлены на лабораторные исследования. В отношении владельца магазина приняты меры в соответствии с законодательством.
Здоровье
