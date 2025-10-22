Gəncədə topdansatış mağazasında 200-dən çox saxta alkoqollu içki aşkarlanıb
Sağlamlıq
- 22 oktyabr, 2025
- 09:31
Gəncədə fəaliyyət göstərən topdansatış mağazasında 210 ədəd saxta alkoqollu içki aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, baxış zamanı satış sahəsində aşkar saxtalaşdırma əlamətləri olan "Organic Росинка" əmtəə nişanlı 98 ədəd 0.7 litrlik, 112 ədəd 0.5 litrlik alkoqollu içki aşkarlanıb. Belə ki, içkilərin başlıq hissəsinin təkrar bərkidildiyi, istehsal tarixləri və istehsalçı barədə məlumatların qeyd olunmadığı, saxta VÖEN göstərildiyi, müşayiətedici sənədlərinin olmadığı müəyyən edilib. Məhsullardan nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb olunub.
Faktla bağlı sahibkar barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb.
Son xəbərlər
09:54
Naxçıvanda 9 ayda 8 minə yaxın daşınmaz əmlak dövlət qeydiyyatına alınıbBiznes
09:51
Rusiyada qidadan zəhərlənənlərin sayı 145 nəfərə çatıbRegion
09:50
Azərbaycan həndbol millisinin üzvü karyerasını "Qarabağ"da davam etdirəcəkKomanda
09:41
Naxçıvanda 9 ayda 70 dövlət əmlakı özəlləşdirilibBiznes
09:40
UEFA Çempionlar Liqasında bu gün daha 9 qarşılaşma baş tutacaqFutbol
09:37
V Tbilisi İpək Yolu Forumu işə başlayırXarici siyasət
09:36
"İçərişəhər" auditor seçirMaliyyə
09:31
Foto
Gəncədə topdansatış mağazasında 200-dən çox saxta alkoqollu içki aşkarlanıbSağlamlıq
09:29