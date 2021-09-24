О нас
Report Georgia
Аудио новости

В госбюджете предусмотрены средства на борьбу с пандемией в 2022 году

В госбюджете предусмотрены средства на борьбу с пандемией в 2022 году Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось расширенное заседание Кабинета министров, посвященное обсуждению проектов государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2022 год и показателей сводного бюджета на последующ
Здоровье
24 сентября 2021 г. 20:05
В госбюджете предусмотрены средства на борьбу с пандемией в 2022 году

Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось расширенное заседание Кабинета министров, посвященное обсуждению проектов государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2022 год и показателей сводного бюджета на последующие три года.

Как сообщает Report, на заседании были обсуждены практические меры по минимизации негативного воздействия COVID-19 на население и контролю за ситуацией.

Было отмечено, что в госбюджете предусмотрены средства на борьбу с пандемией в 2022 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке 2022-ci ildə pandemiya ilə mübarizəyə dövlət büdcəsində vəsait nəzərdə tutulub

Другие новости из категории

В Азербайджане смягчат карантинный режим
В Азербайджане смягчат карантинный режим
24 сентября 2021 г. 18:00
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
24 сентября 2021 г. 17:53
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 58 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 58 тыс. человек
24 сентября 2021 г. 16:46
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 128 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 128 человек
24 сентября 2021 г. 16:43
Завтра в Баку будут проведены усиленные дезинфекционные работы
Завтра в Баку будут проведены усиленные дезинфекционные работы
24 сентября 2021 г. 09:24
Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается
Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается
24 сентября 2021 г. 08:55
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 62 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 62 тыс. человек
23 сентября 2021 г. 16:48
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 178 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 178 человек
23 сентября 2021 г. 16:42
Специалист: В Азербайджане опухоль мочевого пузыря чаще встречается у жителей некоторых регионов
Специалист: В Азербайджане опухоль мочевого пузыря чаще встречается у жителей некоторых регионов
23 сентября 2021 г. 16:01
Зоопарки в США начали прививать животных от коронавируса
Зоопарки в США начали прививать животных от коронавируса
23 сентября 2021 г. 04:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi