В госбюджете предусмотрены средства на борьбу с пандемией в 2022 году

Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось расширенное заседание Кабинета министров, посвященное обсуждению проектов государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2022 год и показателей сводного бюджета на последующ

Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось расширенное заседание Кабинета министров, посвященное обсуждению проектов государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2022 год и показателей сводного бюджета на последующие три года.

Как сообщает Report, на заседании были обсуждены практические меры по минимизации негативного воздействия COVID-19 на население и контролю за ситуацией.

Было отмечено, что в госбюджете предусмотрены средства на борьбу с пандемией в 2022 году.