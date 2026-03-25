В Европе выявлен первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H9N2

Министерство здравоохранения Италии сообщило о регистрации в Европе первого случая заражения человека вирусом птичьего гриппа H9N2.

Как передает Report, случай был зафиксирован в северной области Ломбардия.

Сообщается, что заражение произошло за пределами Европы - "в результате прямого контакта с инфицированным мясом птицы либо с загрязненной средой или материалами".

"У человека с ослабленным организмом и сопутствующими заболеваниями был выявлен вирус птичьего гриппа A(H9N2) низкой патогенности животного происхождения. В настоящее время он находится в больнице. Все необходимые анализы были незамедлительно проведены, а лица, контактировавшие с ним, установлены в рамках стандартных профилактических и эпидемиологических мероприятий. На данный момент никаких серьезных проблем не выявлено, ситуация находится под контролем", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что заболевание, вызываемое этим вирусом у людей, протекает в легкой форме, а случаев передачи вируса от человека к человеку ранее зафиксировано не было.