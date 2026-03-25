    Здоровье
    25 марта, 2026
    18:36
    В Европе выявлен первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H9N2

    Министерство здравоохранения Италии сообщило о регистрации в Европе первого случая заражения человека вирусом птичьего гриппа H9N2.

    Как передает Report, случай был зафиксирован в северной области Ломбардия.

    Сообщается, что заражение произошло за пределами Европы - "в результате прямого контакта с инфицированным мясом птицы либо с загрязненной средой или материалами".

    "У человека с ослабленным организмом и сопутствующими заболеваниями был выявлен вирус птичьего гриппа A(H9N2) низкой патогенности животного происхождения. В настоящее время он находится в больнице. Все необходимые анализы были незамедлительно проведены, а лица, контактировавшие с ним, установлены в рамках стандартных профилактических и эпидемиологических мероприятий. На данный момент никаких серьезных проблем не выявлено, ситуация находится под контролем", - говорится в заявлении.

    Также отмечается, что заболевание, вызываемое этим вирусом у людей, протекает в легкой форме, а случаев передачи вируса от человека к человеку ранее зафиксировано не было.

    Птиччий грипп Министерство здравоохранения Италии
    Avropada insanın "H9N2" quş qripi virusuna ilk yoluxma halı İtaliyada aşkar edilib
    19:16
    Фото

    В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие

    Происшествия
    19:10

    Число погибших из-за израильских атак на Ливан приближается к 1100

    Другие страны
    19:01

    ЕК одобрила финансирование для Чехии и Франции в рамках программы SAFE

    Другие страны
    18:54

    Иран отверг план США по прекращению войны, выдвинув свои условия

    В регионе
    18:49

    Томас Прейнл: Баку обладает сильным туристическим потенциалом

    Внешняя политика
    18:36

    В Европе выявлен первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H9N2

    Здоровье
    18:33

    Мирзоян: Цель Армении - сформировать с Азербайджаном взаимовыгодное сотрудничество

    В регионе
    18:25

    Гарри Митсидис: Масштабы восстановительных работ в Карабахе поразительны

    Внешняя политика
    18:21

    Казахстан и Россия обсудили охрану экосистемы Каспия

    Экология
    Лента новостей