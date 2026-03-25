    Avropada insanın "H9N2" quş qripi virusuna ilk yoluxma halı İtaliyada aşkar edilib

    Sağlamlıq
    • 25 mart, 2026
    • 18:29
    Avropada insanın H9N2 quş qripi virusuna ilk yoluxma halı İtaliyada aşkar edilib

    İtaliya Səhiyyə Nazirliyi Avropada insanın "H9N2" quş qripi virusuna ilk yoluxma halının qeydə alındığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə Lombardiyanın şimal bölgəsində qeydə alınıb.

    İnfeksiyanın Avropadan kənar bir ölkədə "yoluxmuş quş əti və ya çirklənmiş mühit və ya materiallarla birbaşa təmas yolu ilə" baş verdiyi deyilir.

    "Zəifləmiş, yanaşı xəstəlikləri olan bir şəxsdə heyvan mənşəli aşağı patogenlikli quş qripi A(H9N2) virusu aşkar edilmişdir. Hazırda o, xəstəxanadadır. Bütün zəruri testlər dərhal aparılıb və onunla əlaqə saxlayan şəxslər adi profilaktik və epidemioloji tədbirlər çərçivəsində müəyyən edilib. Hazırda heç bir ciddi problem aşkarlanmayıb və vəziyyət nəzarət altındadır", - deyə açıqlamada bildirilir.

    Həmçinin qeyd olunur ki, virusun insanlarda yaratdığı xəstəlik yüngül formada keçir və virusun insandan insana ötürülməsi halları əvvəllər qeydə alınmayıb.

    Quş qripi xəstəliyi Avropa İtaliya Səhiyyə Nazirliyi
    В Европе выявлен первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H9N2

    19:15

    Mirzoyan: İrəvanın məqsədi Bakı ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurmaqdır

    Region
    19:03
    Foto

    Gəncədə yol qəzasında biri azyaşlı olmaqla, dörd nəfər yaralanıb

    Hadisə
    18:35

    ABŞ-nin 15 maddəlik planından imtina edən İran 5 şərt irəli sürüb

    Region
    18:29

    Avropada insanın "H9N2" quş qripi virusuna ilk yoluxma halı İtaliyada aşkar edilib

    Sağlamlıq
    18:14

    Qazaxıstan və Rusiyanın Baş nazirləri Xəzərin qorunmasını müzakirə ediblər

    Ekologiya
    18:02

    Uşakov: Vaşinqton Floridada keçirilən ABŞ-Ukrayna danışıqlarının yekunları barədə Moskvaya məlumat verib

    Digər ölkələr
    18:02

    Hakan Fidan Çin və daha üç ölkədən olan həmkarları ilə regiondakı gərginliyi müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:56
    Video

    Mikael Forrest: Kanaklar müstəqillik uğrunda siyasi mübarizəni davam etdirəcəklər

    Digər ölkələr
    17:54

    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən etilenin həcmi açıqlanıb

    Sənaye
