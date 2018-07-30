В этом году в Баку зарегистрированы 21 роды вне медучреждений

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ За 6 месяцев этого года на станцию скорой и неотложной медпомощи поступило более 365 442 общих обращений, что на 29182 человек больше, чем в прошлом году.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, 33113 обращений были госпитализированы. 435210 были связаны с детьми, из них более 56741 были госпитализированы.

В этот период в результате реанимационных мер более 1841 человек были выведены из критического состояния, их жизни были спасены. Обращения в связи с сердечнососудистыми заболеваниями - 77923, госпитализация – 6688, инфаркт миокарда – 526, госпитализация – 496, инсульт – 1 963, из них госпитализация – 1 709.

Обращения в связи с родами составили 2680, госпитализация – 2612, случаи родов вне медучреждений – 21, все госпитализированы. В родах вне медучреждений наблюдается сокращение на 36 человек.

На станции и отделения (амбулаторные) скорой помощи поступило 17314 прямых обращений, из них госпитализированы 1374.

За 6 месяцев в результате 1179 ДТП госпитализировано 1037 человек.

Бригадами педиатрической реанимации при помощи аппаратов кувез в Республиканский перинатальный центр и Научно-исследовательский институт педиатрии им. К. Фараджовой были доставлены 15 детей из районов, а также родившиеся в столичных роддомах дети с маленьким весом или тяжелыми заболеваниями.

226 нуждающимся в скорой неотложной помощи лицам без определенного места жительства была оказана первая медпомощь, проведены хирургическое, травматологическое, токсикологическое и рентгеновское обследования, они были снабжены чистой одеждой и размещены в соответствующие больницы.