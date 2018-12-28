В этом году в Азербайджане проведены 22 операции по пересадке почки, 12 - по трансплантации костного мозга

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "С начала года проведены 22 операции по пересадке почки, 114 операций по эндопротезированию".

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии заявил заведующий отделом организации медицинской помощи минздрава Гюльмирза Поладов.

По его словам, в этом году проведены 12 операций по трансплантации костного мозга. У двоих из этих больных был лейкоз, а остальные 10 больных страдали большой бета-талассемией: "За этот год проведены 998 кардиохирургических операций, 246 прооперированных - дети. Было проведено 1686 ангиографических исследований, из них 633-м - операции по ангиопластике".

Завотделом добавил, что за последние 3 года при финансовой поддержке министерства здравоохранения 58 детям была проведена операция кохлеарной имплантации: "В общей сложности за этот год более 280 тыс. больным проведены различные операции".