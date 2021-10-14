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В этом году АПБА оштрафовало нарушителей на сумму более 2 млн манатов

В этом году АПБА оштрафовало нарушителей на сумму более 2 млн манатов "За последние 9 месяцев АПБА провела 2 001 проверку, 1 396 из которых плановые, 605 - внеплановые".
Здоровье
14 октября 2021 г. 11:51
В этом году АПБА оштрафовало нарушителей на сумму более 2 млн манатов

"За последние 9 месяцев АПБА провела 2 001 проверку, 1 396 из которых плановые, 605 - внеплановые".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли во время выступления на пресс-конференции, посвященной деятельности агентства за 9 месяцев 2021 года.

По его словам, в рамках осуществленных мероприятий по 4 400 делам приняты решения об административных взысканиях: "На основании этих решений наложен штраф на общую сумму 2 110 900 манатов. На 213 предприятиях принято решение о применении ограничительных мер, 88 из них касались торговых объектов, 38 - предприятий общественного питания, 87 - производственных предприятий и других сфер деятельности".

Г. Тахмазли сказал, что за 9 месяцев 2021 года агентство выдало 50 147 сертификатов безопасности продовольственных продуктов, 39 243 фитосанитарных сертификата и иных разрешительных документов, 10 800 ветеринарных свидетельств и иных разрешительных документов.

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