В этом году АПБА оштрафовало нарушителей на сумму более 2 млн манатов

"За последние 9 месяцев АПБА провела 2 001 проверку, 1 396 из которых плановые, 605 - внеплановые".

"За последние 9 месяцев АПБА провела 2 001 проверку, 1 396 из которых плановые, 605 - внеплановые".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли во время выступления на пресс-конференции, посвященной деятельности агентства за 9 месяцев 2021 года.

По его словам, в рамках осуществленных мероприятий по 4 400 делам приняты решения об административных взысканиях: "На основании этих решений наложен штраф на общую сумму 2 110 900 манатов. На 213 предприятиях принято решение о применении ограничительных мер, 88 из них касались торговых объектов, 38 - предприятий общественного питания, 87 - производственных предприятий и других сфер деятельности".

Г. Тахмазли сказал, что за 9 месяцев 2021 года агентство выдало 50 147 сертификатов безопасности продовольственных продуктов, 39 243 фитосанитарных сертификата и иных разрешительных документов, 10 800 ветеринарных свидетельств и иных разрешительных документов.