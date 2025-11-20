Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В "Ени Клиника" откроют центр роботизированной хирургии

    Здоровье
    • 20 ноября, 2025
    • 13:53
    В Ени Клиника откроют центр роботизированной хирургии

    До конца текущего года в "Ени Клиника" будет создан центр роботизированной хирургии.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вюгар Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    По его словам, после запуска центра гражданам больше не придется ехать за такими операциями за рубеж. "Работы по созданию центра уже ведутся. Планируется завершить процесс до конца года", - отметил Гурбанов.

    İlin sonunadək Yeni Klinikada robotik cərrahiyyə mərkəzi qurulacaq
    Robotic surgery center to open at Yeni Klinika in Azerbaijan

