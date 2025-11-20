В "Ени Клиника" откроют центр роботизированной хирургии

До конца текущего года в "Ени Клиника" будет создан центр роботизированной хирургии.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вюгар Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

По его словам, после запуска центра гражданам больше не придется ехать за такими операциями за рубеж. "Работы по созданию центра уже ведутся. Планируется завершить процесс до конца года", - отметил Гурбанов.