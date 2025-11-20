İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlin sonunadək Yeni Klinikada robotik cərrahiyyə mərkəzi qurulacaq

    Sağlamlıq
    • 20 noyabr, 2025
    • 13:32
    İlin sonunadək Yeni Klinikada robotik cərrahiyyə mərkəzi qurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in icraçı direktoru Vüqar Qurbanov Yeni Klinikada təşkil olunmuş brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablayarkən deyib.

    "Artıq bu tip əməliyyatlar üçün vətəndaşların xaricə üz tutmağına ehtiyac olmayacaq. Bunun üçün işləri görülür. Prosesin ilin sonuna qədər yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub", - V.Qurbanov əlavə edib.

    В "Ени Клиника" откроют центр роботизированной хирургии

