İlin sonunadək Yeni Klinikada robotik cərrahiyyə mərkəzi qurulacaq
Sağlamlıq
- 20 noyabr, 2025
- 13:32
İlin sonunadək Yeni Klinikada robotik cərrahiyyə mərkəzi qurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in icraçı direktoru Vüqar Qurbanov Yeni Klinikada təşkil olunmuş brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablayarkən deyib.
"Artıq bu tip əməliyyatlar üçün vətəndaşların xaricə üz tutmağına ehtiyac olmayacaq. Bunun üçün işləri görülür. Prosesin ilin sonuna qədər yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub", - V.Qurbanov əlavə edib.
Son xəbərlər
14:16
Şalva Papuaşvili Ermənistan Prezidenti ilə Orta Dəhlizin region üçün strateji əhəmiyyətini müzakirə edibRegion
14:13
İrandan Azərbaycana PUA ilə 33 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
14:09
Livanın Baş naziri İsraili sərhəd mübahisəsinin müzakirəsindən imtina etməkdə günahlandırıbDigər ölkələr
14:06
Foto
Növbəti köç karvanı Şuşakəndə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
14:04
Azərbaycan daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına çıxıb - YENİLƏNİBFərdi
14:01
Çinin Baş naziri Tayvan mübahisəsi fonunda G20-də yaponiyalı həmkarı ilə görüşdən imtina edibDigər ölkələr
13:54
Elxan Abdullayev: "Avropa çempionatının seçmə mərhələsində qrupdan çıxa bilməməyimizin səbəbləri var"Futbol
13:50
Vüqar Qurbanov: Bölgələrdə bəzi tibb müəssisələrində stomatoloq ştatının ləğvi ilə bağlı xəbərdarlıq edilibSağlamlıq
13:46
Foto