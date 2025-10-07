Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Джалилабаде распространился ящур

    Здоровье
    • 07 октября, 2025
    • 09:58
    В Джалилабадском районе наблюдается массовое заражение ящуром среди животных.

    Как сообщает муганское бюро Report, заболевание крупного рогатого скота распространилось в основном в селах Сархадабад и Адналы.

    По словам жителей, основным очагом заболевания является скотный рынок, работающий по воскресеньям.

    Cəlilabadda dabaq xəstəliyi yayılıb

