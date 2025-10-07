В Джалилабаде распространился ящур
Здоровье
- 07 октября, 2025
- 09:58
В Джалилабадском районе наблюдается массовое заражение ящуром среди животных.
Как сообщает муганское бюро Report, заболевание крупного рогатого скота распространилось в основном в селах Сархадабад и Адналы.
По словам жителей, основным очагом заболевания является скотный рынок, работающий по воскресеньям.
