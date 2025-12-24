Эрдоган поздравил президента Азербайджана с днем рождения
- 24 декабря, 2025
- 16:22
24 декабря президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Турции поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены визиты президента Азербайджана в Турцию, а президента Турции – в нашу страну, затронута их роль в развитии наших отношений братства, дружбы и стратегического союзничества.
Отметив визит вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Азербайджан, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул успешные результаты состоявшегося в Баку 12-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.
В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.