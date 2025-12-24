Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Эрдоган поздравил президента Азербайджана с днем рождения

    Внешняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 16:22
    Эрдоган поздравил президента Азербайджана с днем рождения

    24 декабря президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Президент Турции поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

    Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

    В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены визиты президента Азербайджана в Турцию, а президента Турции – в нашу страну, затронута их роль в развитии наших отношений братства, дружбы и стратегического союзничества.

    Отметив визит вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Азербайджан, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул успешные результаты состоявшегося в Баку 12-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

    В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

