ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в Крыму

Силы обороны Украины (СБУ) в ночь на 24 декабря поразили завод по производству ракетного топлива в РФ, а также базу морских беспилотников и склады с боеприпасами во временно оккупированном Крыму.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Отмечается, что в городе Ефремов Тульской области РФ поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука", который специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. На территории производства зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

Также поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в крымском районе Мирное.

Кроме того, с целью нарушения логистики РФ, СБУ поразили склад материально-технических средств полкового уровня в Должанске на временно-оккупированной территории (ВОТ) Луганской области.

Также зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и районах сосредоточения живой силы России на временно оккупированных территориях Украины.