ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в Крыму
- 24 декабря, 2025
- 16:48
Силы обороны Украины (СБУ) в ночь на 24 декабря поразили завод по производству ракетного топлива в РФ, а также базу морских беспилотников и склады с боеприпасами во временно оккупированном Крыму.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
Отмечается, что в городе Ефремов Тульской области РФ поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука", который специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. На территории производства зафиксированы взрывы и масштабный пожар.
Также поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в крымском районе Мирное.
Кроме того, с целью нарушения логистики РФ, СБУ поразили склад материально-технических средств полкового уровня в Должанске на временно-оккупированной территории (ВОТ) Луганской области.
Также зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и районах сосредоточения живой силы России на временно оккупированных территориях Украины.