    ЕС намерен отстаивать право на регулирование цифрового рынка

    Другие страны
    24 декабря, 2025
    • 17:25
    ЕС намерен отстаивать право на регулирование цифрового рынка

    Европейская комиссия выступила с осуждением решения США о запрете на въезд в страну пяти европейский граждан, включая бывшего еврокомиссара француза Тьерри Бретона.

    Как сообщает европейское бюро Report, помимо экс-комиссара, которое США считают "отцом" закона о регулировании цифровых услуг (DSA), в список вошли руководители двух британских и одного германского НПО, выступающих против разжигания ненависти в соцсетях.

    "Свобода выражения мнения является одним из основных прав в Европе и одной из основных ценностей, разделяемых США и другими демократическими странами мира", - говорится в заявлении.

    Еврокомиссия также настаивает на суверенном праве ЕС регулировать экономическую деятельность в рамках своего единого рынка. Это касается и DSA, который обеспечивает безопасные, справедливые и равные условия для всех компаний, исключая дискриминацию.

    "В случае необходимости мы будем реагировать быстро и решительно, чтобы защитить нашу регуляторную автономию от необоснованных мер",- отмечается в заявлении.

    DSA стал предметом ожесточенной критики со стороны США, где власти называют его "орудием цензуры против правых идей в Европе и за ее пределами". Он предполагает, что соцплатформы должны объяснять решения по модерации контента, обеспечивать прозрачность для пользователей и гарантировать, что исследователи могут выполнять важную работу, например, изучать, насколько дети подвержены воздействию опасного контента.

    Резкую реакцию в связи с решение американских властей высказали и в столицах национальных государств ЕС.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил решение США, назвав его "запугиванием" и давлением на "европейский цифровой суверенитет".

    Сам Бретон, который был комиссаром в первом составе комиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил, что запрет напоминает "охоту на ведьм" времен сенатора Маккарти в США против госслужащих за предполагаемую поддержку коммунистической идеологии.

    В Берлине назвали запрет "неприемлемым", министр иностранных дел Йохан Вадефул заявил о намерении обсудить вопрос с американской стороной.

    Реакция понятна, учитывая, что ЕС все еще находится на стадии торговых переговоров с США, а новая эскалация не создает для этого благоприятного фона.

