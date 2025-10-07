İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Cəlilabadda dabaq xəstəliyi yayılıb

    Sağlamlıq
    • 07 oktyabr, 2025
    • 09:47
    Cəlilabadda dabaq xəstəliyi yayılıb

    Cəlilabad rayonunda heyvanlar arasında kütləvi dabaq xəstəliyi müşahidə olunur.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, xəstəlik daha çox rayonun Sərhədabad və Adnalı kəndlərindəki iribuynuzlu heyvanlar arasında yayılıb.

    Sakinlərin bildirdiyinə görə, xəstəliyin əsas ocağı həftənin bazar günləri fəaliyyət göstərən heyvan bazarıdır. Çünki satış üçün bazara aparılan iribuynuzlu heyvanlarda bir müddət sonra dabaq xəstəliyinə yoluxma halları qeydə alınır. Bu da bazar ərazisində virusun sürətlə yayılma ehtimalının yüksək olduğunu göstərir.

    Hazırda rayon ərazisində daha çox heyvan alveri ilə məşğul olan şəxslərin təsərrüfatlarında dabağa yoluxmuş heyvanlara rast gəlinir.

    Cəlilabad dabaq xəstəliyi təsərrüfat
    В Джалилабаде распространился ящур

    Son xəbərlər

    10:35

    Azərbaycan IsDB Qrupu ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Biznes
    10:34

    "Araz-Naxçıvan" futbol klubunun heyəti Naxçıvana gedib

    Futbol
    10:32

    "Kapital Bank" "Arzumuz var!" təqaüd proqramı ilə gənc qızların təhsilinə dəstək göstərir

    Maliyyə
    10:32

    İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 67-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:30

    "Sabah"ın kapitanı "Nimburk"la oyunu buraxacaq, komandanı Çexiyada əlliyə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək

    Komanda
    10:30

    ASCO gəmiləri ilə yükdaşımalarda 10 % artım qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    10:25

    QDİƏT-in Baş katibi: Süni intellekt həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilib

    Milli Məclis
    10:21

    Britaniya tarixində telefon qaçaqmalçılığına qarşı ən böyük əməliyyat keçirilib

    Digər ölkələr
    10:21

    Göyçayda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti