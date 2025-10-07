Cəlilabadda dabaq xəstəliyi yayılıb
Sağlamlıq
- 07 oktyabr, 2025
- 09:47
Cəlilabad rayonunda heyvanlar arasında kütləvi dabaq xəstəliyi müşahidə olunur.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, xəstəlik daha çox rayonun Sərhədabad və Adnalı kəndlərindəki iribuynuzlu heyvanlar arasında yayılıb.
Sakinlərin bildirdiyinə görə, xəstəliyin əsas ocağı həftənin bazar günləri fəaliyyət göstərən heyvan bazarıdır. Çünki satış üçün bazara aparılan iribuynuzlu heyvanlarda bir müddət sonra dabaq xəstəliyinə yoluxma halları qeydə alınır. Bu da bazar ərazisində virusun sürətlə yayılma ehtimalının yüksək olduğunu göstərir.
Hazırda rayon ərazisində daha çox heyvan alveri ilə məşğul olan şəxslərin təsərrüfatlarında dabağa yoluxmuş heyvanlara rast gəlinir.
