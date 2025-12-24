Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Участники II Форума религиозных деятелей направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Религия
    • 24 декабря, 2025
    • 16:57
    Участники II Форума религиозных деятелей направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Участники прошедшего в Баку II Форума религиозных деятелей на тему "Конституционные принципы государственно-религиозных отношений в Азербайджане: светскость и свобода совести" направили обращение президенту Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, обращение зачитал заместитель имама мечети "Гаджи Джавад" Пейман Халилов.

    В обращении подчеркивается, что модель государственно-религиозных отношений, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, была укреплена с учетом современных вызовов, а в стране созданы благоприятные условия для свободной и равноправной реализации законодательно гарантированной свободы вероисповедания представителями всех религий.

    "В результате этой политики религиозные общины осуществляют свою деятельность свободно и прозрачно, тесно сотрудничая друг с другом. Комплексные меры, реализуемые государством в сфере охраны, реставрации религиозных памятников, социальной поддержки религиозных деятелей, а также религиозного образования и просвещения, направлены на сохранение национально-духовных ценностей и воспитание молодого поколения в духе патриотизма", - говорится в обращении.

    Религиозные деятели, представляющие различные религиозные конфессии Азербайджана, выразили президенту Ильхаму Алиеву глубокую благодарность за оказанные внимание, заботу и поддержку.

    II Форум религиозных деятелей участники обращение Ильхам Алиев
    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

