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    В Центральную больницу нефтяников назначен новый гендиректор

    Он приступил к исполнению обязанностей

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Центральную больницу нефтяников назначен новый гендиректор.

    Об этом Report сообщила эксперт пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

    С.Ахмедова отметила, что на должность назначен бывший директор Бакинского оздоровительного центра (Bakı Sağlamlıq Mərkəzi) Хикмет Гасанов.

    Х.Гасанов сообщил Report, что со вчерашнего дня приступил к исполнению обязанностей.

    Он сообщил, что попал под сокращение как публичное юридическое лицо в Бакинском оздоровительном центре. 

    Отметим, что бывший гендиректор Центральной больницы нефтяников Лейла Сеидбейли была отстранена от занимаемой должности по собственному желанию. В соответствии с приказом Главного управления здравоохранения города Баку, Лейла Сеидбейли была назначена главврачом родильного дома №7.

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