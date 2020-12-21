В Британии заявили, что ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с новым вариантом коронавируса "вышла из-под контроля" властей

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с новым вариантом коронавируса "вышла из-под контроля" властей.

Как передает Report, его слова приводит Sky News.

"Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, и люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений", — сказал чиновник.

Министр добавил, что, хотя все с нетерпением ждут Рождества, новый заразный вариант COVID-19 распространяется слишком стремительно, поэтому правительству пришлось действовать решительно.

Хэнкок предположил, что усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.

"Данный штамм коронавируса — огромная проблема. Это смертельная инфекция, которую нам нужно было держать под контролем, однако новая мутация COVID-19 усложнила задачу", — отметил он.

Министр назвал "совершенно безответственным поведением" столпотворение людей на вокзалах, которое произошло из-за того, что жители Лондона пытались уехать из города до вступления в силу нового локдауна.