В Британии заявили, что ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с новым вариантом коронавируса "вышла из-под контроля" властей.
Как передает Report, его слова приводит Sky News.
"Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, и люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений", — сказал чиновник.
Министр добавил, что, хотя все с нетерпением ждут Рождества, новый заразный вариант COVID-19 распространяется слишком стремительно, поэтому правительству пришлось действовать решительно.
Хэнкок предположил, что усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.
"Данный штамм коронавируса — огромная проблема. Это смертельная инфекция, которую нам нужно было держать под контролем, однако новая мутация COVID-19 усложнила задачу", — отметил он.
Министр назвал "совершенно безответственным поведением" столпотворение людей на вокзалах, которое произошло из-за того, что жители Лондона пытались уехать из города до вступления в силу нового локдауна.