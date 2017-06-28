В Баку в праздничные дни двое детей отравились медикаментами

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В праздничные дни (25-28 июня) в токсикологическое отделение Клинического медцентра поступило 5 обращений.

Об этом Report сообщил заведующий токсикологическим отделением центра Азер Магсудов.

По его словам, одного из них ужалила змея: "Из обратившихся - двое дети, они обратились с медикаментозным отравлением".

А. Магсудов отметил, что в центр были доставлены еще два человека в состоянии алкогольного опьянения: "Они отравились спиртными напитками".

Завотделом подчеркнул, что из обратившихся больных двое размещены в больнице.