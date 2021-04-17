В Баку в кафе задержан больной коронавирусом

Во время оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 37-го отделения полиции Хатаинского РУП, был задержан разгуливавший в общественном месте больной коронавирусом.

Во время оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 37-го отделения полиции Хатаинского РУП, был задержан разгуливавший в общественном месте больной коронавирусом.

Как сообщили Report в МВД, несмотря на предупреждение житель столицы Джавад Абдуллаев направился в кафе, тем самым создав условия для распространения коронавирусной инфекции.

Сотрудники полиции провели с ним разъяснительную беседу и отправили домой для продолжения лечения. В отношении Дж.Абдуллаева возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

"Призываем граждан неукоснительно соблюдать требования и запреты, предписанные особым карантинным режимом", - заявили в МВД республики.

Как сообщает Report, камеры наблюдения запечатлели Дж.Абдуллаева в кафе, где он пожимал руки и целовал знакомых посетителей.