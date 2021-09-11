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В Баку проводятся очередные дезинфекционные работы

В Баку проводятся очередные дезинфекционные работы С сегодняшнего утра на главных улицах, проспектах и дорогах в центре Баку и столичных поселков в очередной раз осуществляются дополнительные усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.
Здоровье
11 сентября 2021 г. 08:41
В Баку проводятся очередные дезинфекционные работы

С сегодняшнего утра на главных улицах, проспектах и дорогах в центре Баку и столичных поселков в очередной раз осуществляются дополнительные усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.

Об этом Report сообщили в коммунальных структурах ИВ Баку.

В течение дня свыше 2 000 сотрудников служб проведут соответствующую медико-профилактическую работу на тротуарах, обочинах дорог, в парках, на площадях, и перед торговыми объектами.

Жители Баку заранее были оповещены СМИ об определенной токсичности веществ, используемых в данных целях.

В то же время, сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку в соответствии со специальным графиком продолжают осуществлять медико-профилактические и дезинфекционные меры в жилых зданиях, лифтах, дворах и жилых массивах, находящихся на балансе структуры, спортивно-развлекательных сооружениях и на территории возле контейнеров для бытовых отходов.

Напомним, что основная цель масштабной дезинфекции - защитить наших граждан от последствий пандемии.

Граждан просят строго соблюдать правила карантина для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda növbəti dezinfeksiya işləri aparılır

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