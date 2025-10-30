В Баку проходит международная выставка медицинских инноваций
- 30 октября, 2025
- 11:40
В Баку проходит 27-я Азербайджанская международная выставка медицинских инноваций (Medinex 2025).
Как сообщает Report, мероприятие объединяет работников сферы здравоохранения, руководителей медучреждений, предпринимателей, дистрибьюторов и инвесторов.
В выставке участвуют около 80 компаний из Азербайджана, Беларуси, Южной Кореи, Китая, Египта, Омана, Узбекистана, Польши, Казахстана, Италии, России, Турции и Украины. При этом Италия, Египет, Оман и Украина представлены национальными павильонами.
Выставка проводится при поддержке Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB.
