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В Баку продезинфицированы 554 улицы

В Баку продезинфицированы 554 улицы Проводимые работы будут регулярно повторяться как часть мероприятий, направленных на безопасность жителей Баку
Здоровье
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25 октября 2020 г. 15:35
В Баку продезинфицированы 554 улицы

Учитывая рост числа заразившихся коронавирусом (COVID-19) в последние дни, утром 24 и 25 октября структурами ИВ города Баку уже в 15-й раз с привлечением 40 единиц спецтехники и 2 000 сотрудников коммунальных служб на основных улицах, проспектах и дорогах столицы с применением специальных химических веществ были продезинфицированы в общей сложности 554 улицы.

Об этом Report сообщили в ИВ города Баку.

Проводимые работы будут регулярно повторяться как часть мероприятий, направленных на безопасность жителей Баку.

Коллектив ИВ Баку готов провести дезинфекционные работы в Шуше, которая тоже скоро будет освобождена от оккупации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 554 küçə dezinfeksiya edilib

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