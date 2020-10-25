В Баку продезинфицированы 554 улицы

Проводимые работы будут регулярно повторяться как часть мероприятий, направленных на безопасность жителей Баку

Учитывая рост числа заразившихся коронавирусом (COVID-19) в последние дни, утром 24 и 25 октября структурами ИВ города Баку уже в 15-й раз с привлечением 40 единиц спецтехники и 2 000 сотрудников коммунальных служб на основных улицах, проспектах и дорогах столицы с применением специальных химических веществ были продезинфицированы в общей сложности 554 улицы.

Об этом Report сообщили в ИВ города Баку.

Проводимые работы будут регулярно повторяться как часть мероприятий, направленных на безопасность жителей Баку.

Коллектив ИВ Баку готов провести дезинфекционные работы в Шуше, которая тоже скоро будет освобождена от оккупации.