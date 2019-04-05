В Баку обнаружено мясо неизвестного происхождения

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел в лесном массиве, на территории села Падар Хачмазского района обнаружили 110 кг туши животного и 36 кг животного мяса неизвестного происхождения, а также голова, копыта и другие части лошади.

Об этом сообщили Report в агентстве.

В результате предварительного расследования и органолептических оценок установлено, что мясо непригодно к употреблению. Обнаруженное мясо неизвестного происхождения было утилизировано сотрудниками агентства, поскольку оно представляло опасность для здоровья человека.

АПБА продолжает контрольные мероприятия по охране здоровья граждан, и обеспечению населения безопасным продовольствием. Агентство просит граждан в связи с подобными ситуациями обращаться по телефону Call-центр - 1003.