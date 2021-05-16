В Баку наказан отказавший журналисту в вакцинации медработник

В Баку сотруднику медучреждения сделан выговор за то, что в рабочий день он отказал занявшему онлайн-очередь журналисту в вакцинации по причине того, что якобы "поликлиника закрыта".

В Баку сотруднику медучреждения сделан выговор за то, что в рабочий день он отказал занявшему онлайн-очередь журналисту в вакцинации по причине того, что якобы "поликлиника закрыта".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Минздраве.

Журналист Кямран Махмудов, зарегистрировавшийся для вакцинации против коронавируса на сайте randevu.its.gov.az, накануне пошел в городскую поликлинику №39, но не смог вакцинироваться. В поликлинике журналисту заявили, что работники отсутствуют и время вакцинации окончено.